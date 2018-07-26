В Киеве начался суд над водителем Hummer, который насмерть сбил ребенка

В зале заседаний находятся около 20 молодых людей. Островский находится в стеклянной клетке.

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей водителю Hummer Кириллу Островскому, который насмерть сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний находятся около 20 молодых людей, которые отказались сказать журналистам, кто они такие. Островский находится в стеклянной клетке.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинский в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.