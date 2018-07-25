В Одессе расследуют хищение более 170 тонн топлива из воинской части

В результате хищения горючего государству нанесен ущерб на сумму 6,4 миллионов гривень.

В Одессе военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование по факту похищения топлива из воинской части А2756 (46-го Объединенного центра обеспечения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, 24 июля начато производство по факту хищения из указанной воинской части 171,24 тонн горюче-смазочных материалов. Отмечается, что это произошло в результате небрежного отношения военных должностных лиц к выполнению обязанностей и повлекло тяжкие последствия (предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Проведение досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Также создана группа военных прокуроров, которые одновременно с Национальной полицией уже приступили к проведению первоочередных следственных действий с целью быстрого, полного и эффективного расследования.

Расследование находится на контроле руководства Главной военной прокуратуры и прокуратуры Южного региона Украины.

«В настоящее время принимаются исчерпывающие меры для оперативного раскрытия указанных тяжких преступлений в наиболее сжатые сроки», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, должностные лица 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе в результате похищения горючего причинили ущерб государству на сумму 6,4 млн грн. Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак решил лишить звания и всех военных привилегий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения.