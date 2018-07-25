В деле Зайцевой всплыл еще один скандальный нюанс

После ДТП Щербина, сотрудница правоохранительных органов, уволилась с работы.

Сотрудница правоохранительных органов Ляна Щербина, которая везла обвиняемую Елену Зайцеву на обследование сразу после ДТП в Харькове, хотя являлась старой подругой ее мамы, уволилась с места работы.

Об этом рассказала адвокат родных погибших в ДТП Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

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По ее словам, при допросе в суде Ляна Щербина как свидетель не скрывала этого факта и объясняла это случайным стечением обстоятельств.

"А факт того, что она в полицейский автомобиль посадила маму обвиняемой, хотя она совершеннолетняя и дееспособная, объяснила просто: Зайцева плакала, а мама ее поддерживала. После ДТП Щербина, как и Федирко (врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии и обнаружила в ее крови опиаты - Ред.), уволилась с места работы", - подытожила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.