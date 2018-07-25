В Украине за год выросло количество счастливых людей - опрос

Одной из причин может быть некоторое улучшение материального положения населения: в течение года по самооценке доля небедных увеличилась с 30% до 37%.

В Украине за год, с мая 2017 по май 2018 года, на 10% увеличилось число людей, которые считают себя счастливыми.

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Об этом говорится в результатах всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 18 по 30 мая.

Согласно результатам опроса, в мае этого года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% жителей Украины, 16% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 17% - несчастными или скорее несчастными.

Социологи отмечают, что по сравнению с прошлым годом доля счастливых увеличилась на 10 процентных пунктов, с 53% в мае 2017 года до 63% в мае 2018 года. Исследователи объясняют, что одной из причин может быть некоторое улучшение материального положения населения: в течение года по самооценке доля небедных увеличилась с 30% до 37%.

Также результаты опроса свидетельствуют, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с возрастом уровень счастья снижается почти линейно. В этом году среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми чувствовали себя 79%, среди тех, кому 30-39 лет - 72%, 40-49 лет - 65%, 50-59 лет - 57%, 60-69 лет - 47%, старше 70 лет - 45%. Снижение доли счастливых с возрастом связано с ухудшением здоровья, а также более неустойчивым материальным положением и одиночеством, с которыми часто сталкиваются пожилые люди.

Кроме того, исследователи отмечают, что чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких 58%, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 74%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.

Вместе с тем, состояние здоровья является очень важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 88%, среди тех, кто имеет очень плохое здоровье, счастливы только 18%.

В то же время по месту проживания, в целом несколько более счастливыми себя чувствуют жители западных областей: в мае в западных областях счастливыми чувствовали себя 68%, в центральном регионе - 63%, на юге - 59%, в восточных областях - 60%.

Также социологи напомнили, что в сентябре 2017 года КМИС перешел на более совершенную технологию проведения исследований - использование CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - опрос с помощью компьютера, без бумажных анкет. Эта технология позволяет лучше контролировать интервьюера по нескольким параметрам (например, GPS показывает, действительно ли он был в селе, которое попало в выборку) и качество данных повысилось. "Но оценить, имеет ли изменение технологии существенное влияние на изменение показателей, мы пока не можем, это предмет дальнейших исследований", - отметили в КМИС.

*** Методом личного интервью с 18 по 30 мая опрошены 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% - для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.