Кровавое ДТП в Харькове: у Зайцевой просят выпустить ее из СИЗО

Адвокат водителя Lexus утверждает, что девушка испытывает сильные головные боли.

Защита участницы жуткого ДТП в центре Харькова, жертвами которого стали шесть человек, впервые с начала процесса попросила выпустить Елену Зайцеву из СИЗО.

Прокуратура обратилась к представителям Фемиды с просьбой продлить меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии на Сумской, передает NewsRoom.

Однако защита обоих водителей выступила против такого решения. Если адвокат Геннадия Дронова и ранее требовал выпустить его клиента из СИЗО, то юристы Елены Зайцевой озвучили это требование впервые.

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В ходе заседания подозреваемый указал, что не собирается никуда бежать и готов отдать правоохранителям все свои документы.

"У меня дома сейчас 82-летняя мама, оставшаяся одна, и за ней присматривают соседи. Я говорил, что могу передать свои паспорта и водительские права, а также отказаться от общения со СМИ, чтобы это не сочли давлением на суд", - заявил Дронов.

Защитник Зайцевой Юлия Козырь, в свою очередь, предоставила документы о плохом состоянии здоровья ее подзащитной. Адвокат заявила, что пребывание за решеткой угрожает жизни водителя Lexus.

"Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям", - сообщила Козырь.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.