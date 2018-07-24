Он дерется за Украину, а ты сидишь в бункере и плачешься: Лойко защитил Усика от критики Бабченко

В Facebook из-за боксера Усика произошла острая перепалка между двумя российскими журналистами: живущим в США Лойко и ранее "воскресшим" в Украине Бабченко.

Живущий в США российский журналист Сергей Лойко в Facebook поспорил с живущим в Украине российским журналистом Аркадием Бабченко. Бабченко на своей странице раскритиковал украинского боксера Александра Усика из-за участия в бое в Москве, после чего в комментариях Лойко не оставил Бабченко аргументов кроме нецензурного выражения.

Читайте также"Преувеличивают мои возможности": Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины

"Ну, как я и говорил - баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками. Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить. Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором - стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят", - описал Бабченко свое видение стратегии Путина.

Он отметил, что Усик "действительно великий боксер, но улицы будут называть именем Василя Слипака".

В ответ Лойко написал комментарий, перейдя на личности: "Аркадий, тебе бы всех убивать, кроме себя, любимого. По твоему было бы классно, если бы Усик, национальное достояние Украины, вместо Мордора поехал бы на войну, как Слипак, загинул бы там, и его именем назвали бы улицу? Аркадий, к чему ты призываешь? Ты ведь сам в отличии от Слипака не был на войне ни одной секунды за четыре года, даже, как журналист. Все верно, ты себя бережешь. Ты выше этого. Тогда чего ты требуешь от Усика? Он в отличии от тебя дерется за Украину, а ты сидишь в бункере и плачешься ежедневно про то, как сам себя убил. Ты просто банальный трус, Аркадий, призывающий других с дивана к героизму", - написал Лойко.

Затем перепалка разгорелась, но вскоре завершилась тем, что Бабченко написал Лойко "иди на***уй" и больше не отвечал.

Как сообщал УНИАН, ранее жена Бабченко рассказала, как пережила инсценировку убийства мужа.