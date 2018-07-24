Украинский хор "Щедрик" пополнил список побед на международных фестивалях

Руководителя коллектива Марианну Саблину отметили специальной наградой, как лучшего дирижера фестиваля.

Детский хор "Щедрик" занял первое место на Международном фестивале оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции. Жюри признало киевский коллектив лучшим среди 11 конкурсантов, сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.

В качестве приза музыканты получили статуэтку "Золотого Давида". Кроме того "Щедрик" был удостоен двух золотых медалей в возрастной категории юношеских хоров и в категории исполнения духовной музыки. А руководителя коллектива Марианну Саблину отметили специальной наградой, как лучшего дирижера фестиваля. Эти призы не предусматривали денежных премий.

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Организаторы фестиваля отметили сложность композиций, которые исполнял "Щедрик". В его репертуар входили произведения классиков (Бальдассаре Донати, Иоганна Себастьяна Баха) и современных отечественных композиторов (Виктории Полевой, Валентина Сильвестрова, Анны Гаврилец).

"Они звучали действительно единым голосом. Это сильный коллектив, в котором чувствуется школа, музыкальная традиция их страны. Слушая хор "Щедрик", понимаешь, что у Украины давняя и богатая музыкальная традиция", - сказала основательница фестиваля Карла Дзанин.

Как сообщал УНИАН, ранее "Бумбокс" выступил на границе с аннексированным Крымом в поддержку политзаключенных.