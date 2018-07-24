Во Львовской области за неделю в ДТП пострадали пятеро детей

Полицейские установили, что дети оказались на дорогах без сопровождения и надзора взрослых.

Во Львовской области за неделю в ДТП пострадало пятеро детей. В частности, в одном из сел Самборского района под колеса автомобиля «Фольксваген Т4», которым управлял 54-летний местный житель, попала 4-летняя девочка, которая перебегала дорогу. В результате наезда она получила телесные повреждения и госпитализирована с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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Еще один юный пешеход 22 июля попал в ДТП в городе Стрый на автодороге Киев-Чоп. Около 17.45 водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», 41-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на 7-летнего местного жителя, который пересекал улицу вне пешеходного перехода, передает varta1. Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: ушиб головного мозга, вдавленный перелом теменной кости, перелом основания черепа.

Был госпитализирован и 8-летний велосипедист, который 16 июля во Львове на улице Роксоляны выехал на проезжую часть и попал под автомобиль «ЗАЗ Сенс». У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану затылка.

Полицейские установили, что дети оказались на дорогах без сопровождения и надзора взрослых.

Среди пострадавших на этой неделе на Львовщине двое несовершеннолетних пассажиров транспортных средств. Оба ДТП произошли на территории Жовковского района. В одном из них в результате столкновения автомобилей телесные повреждения получила 17-летняя жительница Киевской области. В другом, где 34-летняя жительница города Червоноград не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево, был травмирован 4-летний пассажир. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и забойными ссадинами головы.

Правоохранители Львовщины призвали родителей следить за своими детьми и напоминать им о правилах поведения на дороге. В отделе коммуникации полиции Львовской области напомнили, что когда речь идет о несовершеннолетних пассажирах, то следует позаботиться о соблюдении требования ПДД по перевозке детей. А именно – не сажать на передние сиденья детей в возрасте до 12 лет или чей рост меньше 145 см. При этом необходимо использовать специальные средства, которые позволяют пристегнуть несовершеннолетнего с помощью ремня безопасности.