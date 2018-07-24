Прокуратура завершила расследование против куратора боевого крыла одесского антимайдана

Речь идет о сторонника так называемого «русского мира» Егора Кваснюка, который сбежал в Россию, и который был активным участником противостояний в Одессе 2013-2014 годов.

В Одессе прокуратура завершила расследование и передала в суд материалы уголовного производства в отношении известного участника местного антимайдана Егора Кваснюка, подозреваемого в содействии террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели прокуратура направила в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении Кваснюка, подозреваемого в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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Отмечается, что расследование осуществляли следователи Управления СБУ в области. В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что фигурант с мая 2014 года способствовал деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

«По данным следствия, этот мужчина вступил в состав одного из подразделений силового блока террористической организации, а также изготавливал и распространял видеоматериалы для популяризации деятельности «ЛНР» и «ДНР», - рассказали в ведомстве.

Как стало известно УНИАН от информированного источника в правоохранительных органах региона, речь идет о сбежавшем в Россию стороннике так называемого «русского мира» Егоре Кваснюке, 1975 года рождения, который был активным участником противостояния в Одессе 2013-2014 годов. Кваснюк являлся одним из кураторов организации «Одесская дружина», которая была боевым крылом местного антимайдана. После массовых беспорядков 2 мая 2014 года, когда в городе погибли 48 человек, уехал на восток Украины, где принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

Указанный фигурант – сын Григория Кваснюка, который был депутатом Одесского горсовета от фракции партии «Родина» и главным редактором газеты горсовета «Одесский вестник», а также – работал, в том числе, на телеканале «АТВ», принадлежащем лидеру партии «Родина» Игорю Маркову.

Напомним, в феврале 2017 года СБУ начала расследование по факту сепаратизма в выпуске авторской программы Кваснюка-старшего, которая называлась «Правда с Григорием Кваснюком». В июне 2017 года Кваснюк-старший умер в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд еще один обвинительный акт в отношении Егора Кваснюка, который также подозревался в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, совершенных с использованием СМИ. Сообщалось, что подозреваемый в апреле 2014 года во время видео-конференции призывал к насильственному созданию на территории юго-восточных областей Украины так называемого государственного образования «Новороссия».