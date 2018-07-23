В тюрьмах Греции из-за обмана оказались более 100 украинцев - Денисова

Омбудсмен подчеркивает, что украинцев приглашают работать на круизных лайнерах, а затем под угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в тюрьмах Греции находится 161 украинец, из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом омбудсмен написал на своей странице в Facebook.

"Украинцы заполонили греческие тюрьмы. Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами", - говорится в информации Денисовой.

Она добавила, что на такую нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. "Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах ... А кто-то делает на этом огромные деньги", - пишет омбудсмен.

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Денисова подчеркивает, что в тюрьмах нарушаются права задержанных. Переводчики, которых предоставляют гражданам Украины, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками, отмечает уполномоченный.

"То есть, полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут представить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, по которому они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание свидетельствоа моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными", - говорится в информации.

В частности, добавляет Денисова, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях, им отказывают в лечении.

"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", - сообщила омбудсмен.

Денисова отмечает, что Украина и Греческая Республика являются государствами, присоединившимися к Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми. "Статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением. То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков", - отмечает уполномоченный.

Учитывая это, она призывает к сотрудничеству комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеется, что вместе им удастся вернуть домой украинских граждан.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что украинцам Сергею Шваюку и Петру Литвинчуку, приговоренным в Греции на 180 лет за перевозку нелегальных мигрантов, могут уменьшить срок заключения.