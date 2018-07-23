Newsweek: Собаки из Чернобыля переезжают жить в США

Активисты организовали программу, которая позволяет американцам забрать себе собак из зараженной радиацией зоны.

Когда в Чернобыль приходит ночь, стаи местных собак бесятся, поворачивая свои морды к небу и воя на Луну. Днем они загорают на дорогах, настолько заросших различными растениями так, что асфальта не видно. Когда сотни временных работников ступают на железнодорожную платформу, чтобы продолжить очищать место после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 32 года назад, собаки бросаются к ним. Эти люди – их главный источник пищи. Об этом пишет Newsweek.

Большое количество собак живут всю свою жизнь на бетоне огромного промышленного комплекса вокруг Чернобыльской атомной электростанции, где их друзья-работники делятся с животными своим обедом. Эти псы живут в одной из самых жестких сред в мире. Большинство из них не доживают до четвертого дня рождения.

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«Когда мы видим пятилетнего пса, то называем его «дедом»», - сказал Newsweek радиолог Лукас Гиксон, который работает в Чернобыле.

У чернобыльских собак не простая жизнь. Но, по словам Гиксона, их главная угроза даже не радиация, а холод. А тем животным, которые пережили зиму, приходится еще иметь дело с хищниками, такими как волки и дикие кабаны, которые свободно бродят в зоне отчуждения.

Именно поэтому организация «Фонд чистого будущего», соучредителем которой выступил Гиксон, запустила программу, которая помогает чернобыльским собакам найти приемную семью и получить лучшую жизнь. В начале июня Гиксон отправил в Нью-Йорк 15 собак, которых он и его команда спасли в зоне. В аэропорту Джона Кеннеди их ждала волнующая встреча с приемными семьями в США.

Организация готовит отправку в Америку еще 15 щенков. Заявки желающих забрать себе животных из Украины будут тщательно изучены и проверены, ведь активисты хотят, чтобы они попали в хорошие руки.

«Собаки стали побочными жертвами аварии. Поэтому если мы можем что-то сделать, чтобы улучшить их жизнь и дать им надежду на лучшее будущее, мы это обязательно сделаем», - сказал Гіксон.

Издание напоминает, что после аварии на ЧАЭС 50 тысяч жителей Припяти были эвакуированы из зоны радиоактивного загрязнения. Многие из них оставили домашних животных в городе, рассчитывая, что позже за ними вернутся. Большинство из этих людей так никогда и не вернулись в Припять. Город сегодня остается призраком. И собаки, которые живут в нем, считаются потомками тех брошенных домашних животных. По подсчетам «Фонда чистого будущего», популяция собак в Чернобыле выросла до тысячи.

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«Если вы любите собак, то в Чернобыле вам понравится», - сказал изданию строитель Тим Моллоган, который последние 9 месяцев работает на АЭС над ликвидацией последствий аварии.

Больше десятка щенков окружают его, когда он приезжает на работу на электростанцию.

«Кто-то начинает день с кофе, а я с того, что глажу собак. Мы с коллегами часто говорим о том, что было бы классно забрать одного из чернобыльских псов домой», - сказал Моллоган.

Когда он узнал о программе приема собак, от позвонил жене. Она согласилась забрать щенка из Чернобыля. Поэтому веселый щенок по имени Фредди полетит вместе с Моллоганом в штат Джорджия в этом конце июня. Фредди лишь три месяца. Его нашли в хозяйственном помещении за 300 футов от поврежденного чернобыльского реактора. Прежде чем собаки отправляются в новую жизнь, их шерсть очищают от радиоактивной пыли. Несколько недель они проводят в карантине, где их состояние здоровья тщательно проверяют. Биолог Тим Муссеу уверяет, что псы, которых принимают семьи в США, не представляют никакой опасности для здоровья.