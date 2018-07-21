Гран-при ОМКФ получил фильм "Хрусталь" белорусского режиссера

21:58, 21 июля 2018
Общество
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Режиссер получила статуэтку «Золотой Люк» \ ОМКФ

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили сегодня на церемонии закрытия фестиваля. Режиссер получила статуэтку «Золотой Люк» и 10 тыс. евро из рук президента ОМКФ Виктории Тигипко.

«Хрусталь» - комедия положений, в которой несколько поколений столкнулись друг с другом. Молодая рейверка Веля, которая мечтает об эмиграции в США, вынужденно переезжает в небольшой заводской городок и переворачивает его жизнь вверх тормашками.

В международной конкурсной программе специальный приз жюри получил драматический триллер "Поророка" румынского режиссера Константина Попеску.

При за лучшую актерскую работу присужден Виктору Полстеру за роль балерины в фильме "Девочка".

Лучшим режиссером на фестивале признан грек Бабис Макридис, снявший фильм "Жалость". Он получил премию в размере 2 тыс. евро. «Жалость» - сатирическая комедия с элементами черного юмора рассказывает историю 40-летнего мужчины, который живет с сыном и присматривает за женой, находящейся в коме.

Этот же фильм стал лучшим по версии жюри.

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Теги: #Одесса#фильмы#гран-при ОМКФ