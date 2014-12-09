На Луганщине автомобиль столкнулся с военной машиной, есть пострадавшие

В Луганской области в результате столкновения военного ”УАЗа” и автомобиля ”ВАЗ” были ранены 2 военных и 2 мирных жителей.

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Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 8 декабря в Старобельский районный отдел милиции поступило сообщение о том, что на автодороге возле пос. Шульгинкапроизошло ДТП. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-211210», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге в направлении ”Старобельск - Луганск”, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с военным автомобилем «УАЗ -31514», который двигался во встречном направлении в голове колонны военной техники с включенными синими проблесковыми маячками.

В результате ДТП двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также водитель и пассажир «ВАЗ-211210» получили телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован.