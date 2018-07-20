Ведущий "Орла и Решки" рассказал, почему покинул шоу

Ведущий рассказал, что продолжит путешествовать и будет снимать собственные видео.

Ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал свой уход из проекта. По его словам он ни с кем не поссорился, просто настало время что-то менять.

Об этом ведущий рассказал в своем видеоблоге.

"Во-первых, я ни с кем не поссорился. Не знаю, как можно поссориться с людьми, которые стали твоей второй семьей и хорошими друзьями", - говорит Птушкин.

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Ведущий призвал поклонников не делать из его ухода "трагедию". Он отметил, что смена ведущих для такого шоу - это совершенно естественный процесс, так как со временем взгляд замыливается, и новые локации уже не вызывают ярких эмоций. Именно поэтому проекту нужны новые люди.

"Со мной все окей, я не останавливаюсь в путешествиях. "Орел и Решка" во мне разбудили этот голод путешественника, так что я продолжу ездить, продолжу снимать, и все видео будут выходить на моем канале", - рассказал ведущий.

Как сообщал УНИАН, Антон Птушкин был ведущим "Орел и Решка. Перезагрузка".