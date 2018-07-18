Популярное тревел-шоу "Орел и Решка" покидает один из ведущих (фото)

Антон Птушкин был ведущим "Орел и Решка. Перезагрузка".

Один из ведущих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин покидает телепроект.

Читайте такжеЗвезда "Орла и Решки" похвасталась фото с мороженым, но все обратили внимание на грудь ведущей

Об этом говорится на официальной странице шоу в Instagram. "Вот так, как гром среди ясного неба и ледяным душем на наши головы свалилась эта новость", - отмечается в сообщении.

Напарницей Антона по "Орлу и Решке. Перезагрузка" была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Ранее ведущая программы "Орел и Решка" Леся Никитюк снялась топлес, прикрыв грудь тарелкой с клубникой.