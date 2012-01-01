Гриценко: Янукович мог войти в историю, вместо этого, он в нее вляпался

Лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО прогнозирует, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоится не раньше парламентских выборов.

Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эра», сообщает пресс-служба А.ГРИЦЕНКО.

«В январе, феврале, марте не было никаких сомнений ни в Киеве, ни в Брюсселе, что соглашение будет подписано, - напомнил А.ГРИЦЕНКО. – Но ЯНУКОВИЧ наделал столько глупостей, включая аресты ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, подавление акций протеста, давление на журналистов, что это довело до точки кипения наших партнеров из Европы. Они не то что подписывать – не хотят даже парафировать, то есть согласовать текст».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что В.ЯНУКОВИЧ имел уникальную возможность войти в историю. «Вместо этого, он в нее вляпался, а вместе с Президентом и вся страна», - сказал народный депутат.

Прогнозируя дальнейшие события, А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что Соглашение об ассоциации с ЕС может быть подписано лишь после выборов народных депутатов Украины, которые пройдут осенью этого года.

«Оно состоится – если состоится – только после завершения парламентских выборов в Украине. То есть год потерян», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что в то же время во Франции, Германии и других европейских государствах будут проходить выборы. «Не сложно предусмотреть, что практически все правительства в Европе будут отстранены от власти, потому что Еврозона сейчас в глубоком кризисе. Придется с новыми людьми налаживать отношения. И в списке приоритетов европейских стран будут доминировать внутренние вопросы. Украинский вопрос будет на 10-ом, или даже на 110-ом месте», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации.

В конце декабря в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля.