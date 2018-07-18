В Киеве открыли сквер и памятник Муслиму Магомаеву

Сквер расположен на перекрестке проспекта Вячеслава Черновола и улицы Сечевых Стрельцов.

В Киеве торжественно открыли сквер и памятник азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, артисты из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины, а также киевляне.

Читайте такжеВ Житомире открыли первый в Украине памятник Ольжичу

«В рамках празднования 75-летия со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева по инициативе и при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Украине в Киеве открыт Сквер имени Муслима Магомаева по адресу: перекресток проспекта В. Черновола и улицы Сечевых Стрельцов, и памятник выдающемуся художнику», – отметил Спасибко.

Он напомнил, что Киев и Баку – города побратимы с 1997 года. «Мы сотрудничаем в сферах развития инфраструктуры городов, промышленности, культуры, туризма», – сказал городской чиновник во время церемонии открытия памятника.

«Убежден в том, что сквер им. Муслима Магомаева станет бесценным подарком для киевлян и гостей города – миллионов поклонников таланта легендарного певца и композитора. Киевляне будут приезжать сюда и наслаждаться отдыхом», – отметил Спасибко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Виннице открыли памятник Симону Петлюре.