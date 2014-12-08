Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Филиппины

Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИД.

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"В связи с тайфуном Руби (Хагупит) на Филиппинах, который сопровождается наводнениями, масштабными осадками и оползнями, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в островные провинции Буриас, Мариндук, Ромблон, Миндоро, Лубанг, районы восточной части острова Лусон и группы островов Виса, постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, а также быть готовыми к экстренной эвакуации из опасных зон действия циклона и, в случае ее проведения, следовать инструкциям спасательных служб", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД советует обращаться в посольство Украины в Японии.

Как сообщал УНИАН, на Филиппинах более 500 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна Хагупит, бушующего в регионе.