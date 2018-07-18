"Мы русские люди": жена убийцы украинца в Турции рассказала, где он находится

Андрей Похвальный, убийца украинца, находится в Турции, утверждает жена.

Россиянин Андрей Похвальный, который убил украинца Андрея Сову на курорте в Анталии, до сих пор находится в Турции.

Об этом рассказала гражданская жена Похвального. Она сейчас находится в России, в Ростовской области, передает "Обозреватель".

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"Мне не понятно, почему в украинской прессе пишут, что Андрей уплатил штраф и его выпустили. Нет, он до сих пор находится в Турции", - ответила гражданская супруга россиянина.

По ее словам, они действительно живут в Ростовской области, где именно, она не уточнила. "Да, мы русские люди", - сказала жена.

Как сообщал УНИАН, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался.