Украинский политзаключенный Куку не собирается прекращать голодовку - адвокат

По словам адвоката, Куку продолжают обследовать врачи, однако не сообщают о результатах исследований.

Крымчанин Эмир-Усеин Куку, который находится под арестом в СИЗО на территории России, заявил 17 июля, что не намерен прекращать голодовку, которую объявил 22 дня назад с требованием освободить всех политзаключенных, которых удерживают в России и Крыму.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сергей Локтев.

«Он сегодня сказал: «Пока у меня будут на то силы, я буду продолжать голодовку». На мой взгляд, это голодание принесет только огромный вред его здоровью. Приговор от этого не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону. Мы с ним разговаривали, и мне, как защитнику, очень обидно, что ему приходится ставить под угрозу свое здоровье или даже жизнь, добиваясь справедливости. И все же я пытался его отговорить от продолжения голодовки», – рассказал адвокат.

По словам адвоката, его подзащитного продолжают обследовать врачи, однако не сообщают о результатах исследований.

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«Он жалуется на боли в области печени, селезенки. Почка болит, которую ему отбили еще при задержании 2015 года. Медицинские документы о его здоровье – это пока тайна. Его продолжают возить на осмотр, но при этом ничего не говорят. Мы отправили соответствующие запросы и жалобы Федеральной службе исполнения наказаний и прокуратуре. Требуем, чтобы нам предоставили документы о состоянии здоровья Куку, а также, чтобы была проведена проверка действий сотрудников СИЗО-4 в отношении нашего подзащитного», – пояснил Локтев.

Адвокат добавил, что 17 июля жена его подзащитного Мерьем Куку получила разрешение на посещение мужа.

«Завтра она его посетит и я надеюсь, что ей удастся отговорить Эмир-Усеина от голодовки», – добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины Эмир-Усеин Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир». В МИД Украины считают это дело сфабрикованным.