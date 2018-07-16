Эрик Робертс: Сыграл бы в украинском фильме, если бы он был о нынешних отношениях между Украиной и Россией. Это сейчас очень актуально, а главное – важно для людей

Приезд в Одессу знаменитого актера Эрика Робертса, родного старшего брата кинодивы Джулии Робертс, произвел фурор. Сыгравший немало злодеев, в реальности голливудская звезда – обаятельный и общительный человек. Он охотно фотографировался с поклонниками, давал автографы, в том числе – на телах особо экзальтированных девушек…

В эксклюзивном интервью УНИАН Эрик Робертс рассказал, что его связывает с Украиной, какой из сыгранных им персонажей наиболее похож на него настоящего, почему кино не имеет границ и в каком украинском фильме актер хотел бы сыграть.

Мы рады вашему приезду в Одессу – город, в котором за его историю побывало много знаменитостей, но вы приехали впервые…

Спасибо большое! Извините за мой лохматый вид. Я, наверное, кажусь вам эдаким владельцем бара, который собственноручно выбрасывает из помещения нежеланных гостей (на актере, сказавшему это с улыбкой, были вполне приличные джинсы и рубашка с коротким рукавом, а лицо – небрито, – УНИАН).

В Украине вы не впервые, когда были в предыдущий раз, и какие впечатления остались?

Последний раз приезжал лет десять назад. Скажу честно: все, что вижу, когда бываю в разных странах, городах, в основном, гостиничный номер, и комната, в которой проходят мои интервью. Случается, мне говорят: «Вау! Вы были в Париже, как же вам повезло!». А все, что я видел – аэропорт и гостиница. Но с Украиной – другая ситуация. Здесь ощущаю себя почти, как дома…

Почему?

У меня есть жена, с которой мы в браке более четверти века, и теща. У них – дальняя родня в Украине. Интересно, ни супруга, ни ее мать не похожи на американок. И, когда приехал в Украину по поводу нового фильма, увидел, что здесь очень многие женщины похожи на них. То есть, моя жена выглядит именно так, как украинки. У нее большие глаза, пухлые губы, большие бедра и грудь. Также, как и у ее матери. (Смеется, – УНИАН). И пока это все, что связывает меня с Украиной…

Тем не менее, вам доводилось работать с украинскими режиссерами – с Оксаной Байрак в фильме «Аврора», и Дженсеном Ноэном, настоящее имя которого Евгений Ножечкин, в «Восприятии»...

Национальность не главное: кино – интернационально. Режиссеры, кинематографисты, прежде всего, - художники. Поэтому люди со всех стран, любых уголков мира могут приехать, например, в Одессу на фестиваль. И не имеет значения, это режиссер из Японии или из США. Точно также творец из Украины может отправиться заграницу, а режиссер из другой страны - приехать сюда.

То есть, хочу сказать, что кино – не имеет границ. Неважно, какой национальности, скажем, оператор, артист, композитор… Основное для режиссера – его личность, характер. Он должен быть лидером, потому что за все ответственен. К нему - все вопросы и в него летят все «камни». Поэтому, естественно, он должен быть человеком, у которого свой особый взгляд. Взгляд, который он переносит на экран, в создаваемое кино. И, если ему удается быть сильным, выходит передать это видение и сделать все правильно, то кино получается отличным. Если нет, тогда имеют место какие-то ошибки, что означает провал. Нужно обладать умом особого склада и особенным характером для того, чтобы быть режиссером.

Вы бы хотели стать режиссером?

Ни за что! Ведь я люблю свою работу, мне все в ней нравится. Сколько вы можете насчитать актеров, которые стали режиссерами?! Немного! Много ли знаете режиссеров, ставших актерами? Наверное, еще меньше. И это доказывает: каждый должен быть профессионалом в своем деле, на своем месте.

С кем из режиссеров вам наиболее комфортно работалось?

С Джеком Фиском - мужем актрисы Сисси Спейсок (обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Дочь шахтера», - УНИАН). Мы с ними работали над картиной «Бродяга». Он для меня стал самым приятным режиссером, с которым комфортно работать.

Какая из почти пятисот сыгранных ролей вам наиболее дорога? Какие работы стали самыми любимыми?

Снялся во многих фильмах, любимых - немало... Выделяю из них – «Цыганский барон», «Звезда 80», «Поезд-беглец», «Это моя вечеринка», «Любовь это оружие» и «Чистилище».

Вы воплотили на экране очень много персонажей и часто это отрицательные герои. Какой из образов вам близок?

Единственный фильм, в котором изобразил самого близкого мне по духу героя, это картина «Девчонка не промах», где сыграл с Розанной Аркетт (Фильм о бедной официантке, которую бросает друг, узнав о ее беременности. Девушке, ставшей отверженной, в провинциальном городке, пришлось бы не сладко, не повстречай она настоящего мужчину - героя Эрика Робертса, работающего осветителем странствующей театральной труппы, – УНИАН). Этот персонаж – настоящий Эрик.

Было бы вам интересно сыграть в каком-то украинском фильме?

Возможно, если бы он был о нынешних отношениях между Украиной и Россией. Это сейчас очень актуально, а главное – важно для людей. В отличие от политики, которая сама по себе разрушительна.

Лариса Козовая, Одесса