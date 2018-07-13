В центре Москвы проходит акция в поддержку Сенцова (фото)

Участники акции призывают власти РФ освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

В центре Москвы проходит акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 42 года.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, около десяти человек в футболках с портретом Сенцова собрались на Страстном бульваре.

На майках участников акции написано: «#FreeSentsov», «С Днём рождения, Олег», «Свободу Сенцову». Кроме того, в руках они держат два воздушных шарика с цифрами 42.

На место проведения акции прибыл наряд полиции, полицейские сообщили, что проведение несанкционированных акций запрещено, однако в данный момент они не предпринимают никаких мер для задержания собравшихся.

Один из участников акции Виктория Ивлева призвала власти России отпустить всех украинских политзаключённых.

«Отпустите всех политзаключённых. Вы позорите Россию. Наличие политзаключённых в 21 веке - это отвратительно. Такое происходит в самых страшных режимах, которые есть на планете», - сказала Ивлева.

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«Мне не хочется, чтобы моя страна была в этом списке. Мне хотелось бы, чтобы свой следующий день рождения Сенцов встретил со своими детьми, снимая фильмы», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Также сегодня в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она сообщила, что получила от российской стороны документальное подтверждение, что Сенцов жив.