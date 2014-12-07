Украинский фильм «Племя» стал лидером кинофестиваля в Тбилиси

Об этом рассказал сам режиссер на своей страничке в Facebook, сообщает Новое Время.

Данная награда стала уже 29-й для фильма "Племя". 30-й приз фильму принес ее оператор, Валентин Васянович, получив в Тбилиси приз имени Сергея Параджанова за "поэтическое видение".

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Дебютный фильм украинского кинорежиссера Мирослава Слабошпицкого получил главную награду кинофестиваля Tofifest в Торуне (Польша).

По мнению жюри, Золотого ангела картина Слабошпицкого получила как "яркий и молчаливый крик против бесчеловечного поведения", сообщается на официальном сайте фестиваля.