В больнице на Днепропетровщине прокомментировали смерть бывшего АТОшника, который голодал в знак протеста

Как сообщили в больнице, с 27 июня, то есть с момента госпитализации в учреждение, больной получал лечение.

Участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк, который умер в больнице Кривого Рога, получал лечение за счет бюджетных средств, а также благотворительной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в ответе на информационный запрос с КП "Криворожская городская больница №16" Криворожского горсовета, полученной 12 июля, передает "Радио Свобода".

По данным больницы, это составляло свыше 65 гривень в сутки, которые предусмотрены бюджетом. В общем потраченная сумма составила более пяти тысяч гривень, сообщили в больнице.

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"Личных средств больной на медикаменты и обследования не тратил", – говорится в ответе.

Как сообщили в больнице, с 27 июля, то есть с момента госпитализации в учреждение, больной получал лечение, а с 29 июля, "после разговора с врачами и их разъяснений", – питание.

По данным больницы, несмотря на "интенсивную терапию", направленную на коррекцию деятельности жизненно важных органов и систем, болезнь прогрессировала, и 8 июля пациент умер.

Как отметили в больнице, судебно-медицинское вскрытие, проведенное 10 июля, полностью подтвердило диагноз, поставленный в больнице. Из этических соображений журналисты не обнародовали указанный диагноз.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге в 16-й больнице скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. До демобилизации он воевал в составе 17-й танковой бригады.

Находясь в больнице, АТОшник объявлял голодовку, утверждая, что в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами. "Горите в аду!" - написал он в письме к и.о. главы Минздрава и главного врача. Медики назвали это заявление провокацией, а боец получил все необходимое.