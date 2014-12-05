За сутки из России в Украину въехали три колонны военной техники

За минувшие сутки из России в Украину въехали три колонны военной техники общим количеством более 200 единиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Российская сторона продолжает переброску на территорию, временно подконтрольную боевикам, дополнительных формирований наемников, запасов вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств.

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Так, за минувшие сутки получена информация о перемещении из России трех колонн техники общим количеством более 200 единиц. В частности, вчера в 8.00 утра из России через н.п. Дубровка в направлении н.п. Дмитровка последовала колонна численностью до 150 грузовых автомобилей, в 12.10 - вторая колонна техники - из 10 бензовозов и 6 боевых бронированных машин.

Сегодня ночью зафиксировано перемещения через н.п. Изварино в направлении г. Луганск колонны из 40 грузовых автомобилей (33 из которых - бензовозы)", - сказал Лысенко.