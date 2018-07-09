Под Киевом прощаются с выдающимся диссидентом Левком Лукьяненко (фото)

В Хотове, где жил Лукьяненко, в его честь посадят дуб.

В селе Хотов Киевской области прощаются с легендарным диссидентом, автором «Акта провозглашения независимости Украины» Левком Лукьяненко, который ушел из жизни 7 июля.

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Как сообщает ТСН, на прощание пришли родственники, односельчане, близкие и соратники политика. На стены дома наклеили портреты и цитаты деятеля. Кроме того, на стены повесили пустые листы ватмана, на которых можно выразить сочувствие.

Отмечается, что в Хотове в честь Лукьяненко посадят дуб.

Вдова Лукьяненко Надежда Ивановна рассказала, что с марта диссидент трижды попадал в больницу.

Как известно, сегодня с Лукьяненко прощаются в его доме. Завтра, 10 июля, состоится прощание с деятелем в Клубе Кабинета министров украины (улица Институтская, Киев). Лукьяненко отпоют во Владимирском соборе, а похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, украинский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко умер на 90-м году жизни.