С Левком Лукьяненко простятся завтра

Похоронят украинского диссидента на Байковом кладбище.

Известного украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Прощание с Лукьяненко состоится в понедельник, написал на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

“Наконец-то жена Левка Наденька приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно будет попрощаться в его доме, в с.Хотове. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 по 13:30. Захоронение на Байковом”, — сообщил Яворивский.

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Писатель добавил, что прощание в Хотове в понедельник начнется в 14:00.

Как сообщалось, на 90-м году жизни умер Левко Лукьяненко.

Ранее писатель Владимир Яворивский сообщил, что политика госпитализировали в реанимацию.