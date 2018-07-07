Смерть украинского диссидента: жена рассказала, чем болел Левко Лукьяненко (видео)

23:44, 07 июля 2018
Общество
617 0

По словам жены Героя Украины Надежды Лукьяненко, ее муж переболел на лейкоз, позже у него были проблемы с тромбами и лейкоцитами. В Феофании его лечили от последствий инсульта, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Великий патриот, один из создателей современной Украины": соцсети о смерти Левка Лукьяненко

Как сообщал УНИАН, украинский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко умер 7 июля.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Гроднянского района Черниговского области. Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Левко Лукьяненко