Смерть украинского диссидента: жена рассказала, чем болел Левко Лукьяненко (видео)

Жена Лукьяненко рассказала, что в Феофании диссидент лечился от последствий инсульта.

Украинский диссидент Левко Лукьяненко умер 7 июля. Его лечили от последствий инсульта.

По словам жены Героя Украины Надежды Лукьяненко, ее муж переболел на лейкоз, позже у него были проблемы с тромбами и лейкоцитами. В Феофании его лечили от последствий инсульта, говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщал УНИАН, украинский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко умер 7 июля.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Гроднянского района Черниговского области. Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.