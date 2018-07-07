"Великий патриот, один из создателей современной Украины": соцсети о смерти Левка Лукьяненко

Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, у него были проблемы со здоровьем. 24 августа ему исполнилось бы 90 лет.

Украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 год Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, на 89-м году жизни. Пользователи соцсетей и политики выражают соболезнования в связи со смертью Левко Лукьяненко. Читайте также"Творец на нашей стороне. Будущее Украины зависит от нас": о чем говорил украинцам Левко Лукьяненко (видео) Как сообщал УНИАН, он провёл 26 лет своей жизни в заключении. Левка Лукьяненко приговорили к расстрелу «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Однако приговор заменили тюремным заключением.

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