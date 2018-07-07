Подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака в Киеве арестовали

Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения - без права на внесение залога.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака.

Об этом прокуратура Киева сообщает в Facebook. Отмечается, что суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения - без права на внесение залога.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Шевченковском районе Киева на улице Щусева обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Тело погибшего в автомобиле увидела прохожая и позвонила в полицию. На месте преступления нашли две пули и две стреляные гильзы, которые направлены на экспертизу.

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Сообщалось о двух открытых уголовных производствах - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook сообщил, что убитым был полицейский Дмитрий Глушак, работавший в правоохранительных органах с 1995 года.

Вчера, 6 июля, по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 48-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области.

В прокуратуре сообщили, что задержанный нашел в интернете объявление о продаже золотой цепочки. Он договорился с полицейским о встрече.

"Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый произвел в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно - золотой цепочкой и мобильным телефоном и скрылся с места происшествия", - сообщили в прокуратуре.