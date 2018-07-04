Киев отмечает День Нацполиции: празднование проходит сразу в трех местах (программа)

Развлекательные мероприятия будут проходить на Майдане Незалежности, на Контрактовой и Почтовой площадях.

Сегодня в Киеве будут функционировать три локации в рамках празднования Дня Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook.

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Развлекательные программы по случаю Дня Национальной полиции Украины запланированы на трех локациях города до 20:00.

Так, на Майдане Незалежности полицейские продемонстрируют работу служебных собак. «Планируется выступление химика-детектива, анимационное песочное шоу. Малышей ожидает сладкий сюрприз. За активное участие в конкурсах, программах и выкладывании фото с хэштегом «вітаємополіцію» гости будут получать имиджевые подарки», - говорится в сообщении.

На Почтовой площади (Киевский речной вокзал) гостей будут встречать представители туристической полиции и велопатруля, а также оркестр полиции Житомирской области.

На Контрактовой площади состоится выставка, посвященная исполнению служебных обязанностей полицейскими в зоне АТО. Детей здесь также будут угощать сладостями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, на столичной Софийской площади в связи с проведением торжественных мероприятий по случаю Дня Национальной полиции изменены маршруты движения транспорта. Так, ориентировочно до 18:30 изменено движения городских троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№6, 16 и 18.