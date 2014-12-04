На Донбассе партизанской отряд уничтожил 110 боевиков за двое суток - штаб АТО

За минувшие сутки боевики пытались совершить 71 атаку с использованием артиллерийско-минометного огня и другое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты: Золотое, Попасная, Станично-Луганское, Донецкий, Счастье, Трехизбенка, Кряковка , Ольхово, Новобахмутовка, Опытное, Тоненькое, аэропорт Донецк, Авдеевка, Новокалиново, Богдановка, Красногоровка, Зеленое Поле, Степное, Пески, Каменка, Миус, Чернухино, Никишино, Артемово, Каменка, Дебальцево, Углегорск.

"На мариупольском направлении боевики обстреляли населенные пункты: Виноградное, Талаковка, Ломакино, Водяное, Чермалык. Украинские военные усиливают меры для борьбы с диверсионными группами противника и враждебными БПЛА в этом районе", - говорится в сообщении.

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В штабе сообщают информацию от партизанского отряда, который действует на территории Донецкой области. Первого декабря при взаимодействии с Вооруженными силами Украины воинами отряда было уничтожено на ферме в районе Старомихайловки около 50-ти боевиков.

"На следующий день они сыграли злую шутку с "великими воинами Русского мира" сократив их численность еще на 10 человек. В этот же день, продолжая "играть" с террористами и при тесном взаимодействии с украинскими военными в районе Петровки, партизаны приплюсовали на свой счет 50 боевиков. Так, в течение двух дней партизаны очистили свой край от 110 наемников", - подчеркнули в военных.

В течение суток артиллерия сил АТО нанесла 45 огневых ударов для подавления огневых позиций наемников.