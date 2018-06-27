На Крещатике развернули 38-метровый крымскотатарский флаг (видео)
05:28, 27 июня 2018Общество
411 0
Впереди колонны крымчане несли украинские флаги.
В Киеве почтили флаг крымских татар / Кадр из видео ТСН
Украина 26 июня отметила День крымскотатарского флага. По случаю этого праздника на Крещатике развернули 38-метровое голубое полотнище с желтыми гербами, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Участники акции прошли от Бессарабки до Майдана Независимости, выкрикивая лозунги "Народ, Родина" на крымскотатарском языке. Впереди колонны крымчане несли украинские флаги.
На Крещатике развернули 38-метровый крымскотатарский флаг
Как сообщал УНИАН, ранее Балух в письме Порошенко рассказал, как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter