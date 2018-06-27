Военные объяснили, что делали "арендованные" срочники на частном заводе в Днепре (видео)

В 26-м объединенном отряде начали проверку, но отметили, что нарушений не видят.

Не рабский труд, а обучение, да еще и экономия государственных средств - так военные объясняют работу срочников на частном заводе в Днепре. Солдаты должны были ежедневно грузить бетонные бордюры.

Как сообщает ТСН, в 26-м объединенном отряде скандальный инцидент объяснили "строительством казарм". Здесь нарушений не видят, но все равно начали проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее очевидцы сняли нетрадиционную службу на видео - там видно, как в военной форме солдаты грузят бордюры и тротуарную плитку. Срочники рассказали, что "за работу получают по 35 гривен на двоих".