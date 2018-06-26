В Одессе будут принудительно эвакуировать брошенные и разукомплектованные автомобили

Брошенные авто портят вид как исторического ареала центральной части города, так и всей Одессы в целом.

В Одессе власти сегодня заявили о принудительной эвакуации брошенных и разукомплектованных автомобилей.

Соответствующее обращение размещено на официальном сайте мэрии. «Власти настоятельно просит собственников, а также законных пользователей данных автомобилей в ближайшее время самостоятельно их эвакуировать. В случае отказа КП «Одестранспарксервис» совместно с департаментом муниципальной безопасности горсовета, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения, ГСЧС проведут принудительную эвакуацию таких транспортных средств», - заявили в мэрии.

Подчеркивается, что на улицах и во дворах города находится большое количество «автохлама» – брошенных ржавеющих машин.

«Транспорт, ставший на «вечную» стоянку во дворах и улицах, не только занимает парковочные места и портит внешний вид, но и представляет опасность – дети используют его для игр, а бездомные – для ночлега», - сказано в обращении.

С целью выявления указанных транспортных средств сотрудниками коммунального предприятия «Одестранспарксервис» проведен мониторинг на предмет выявления брошенных и разукомплектованных (аварийных) машин.

На данный момент, такие автомобили выявлены в центре города (на улицах Греческой, Нежинской, Княжеской, Успенской, Дворянской и т. д.), а также в других районах города.

В мэрии привели точные адреса нахождения этих машин и подчеркивают, что техническое состояние большинства является недопустимым.

«Это, в свою очередь портит вид, как исторического ареала центральной части города, так и всей Одессы в целом. Кроме того, аварийное состояние машин создает пожароопасную ситуацию, несет угрозу жизни и здоровью для людей, в частности, детей», - подчеркнули в мэрии.

Отмечается, что ряд автомобилей припаркован с нарушением Правил дорожного движения (автомобили оставлены в непредусмотренных для этого местах), что негативно влияет на транспортную ситуацию в городе, уменьшает пропускную способность улиц.

Некоторые из автомобилей стоят на тротуарах, мешая нормальному движению пешеходов, а также людей с инвалидностью.