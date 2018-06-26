В Минобразования рассказали, когда можно создавать электронные кабинеты абитуриентов (видео)

Министерство образования обнародовало график вступительной кампании 2018. С 2 июля можно создавать электронные кабинеты поступающих.

Сегодня - последний день, когда все желающие могут протестировать электронные кабинеты, через которые будет происходить подача заявлений в вузы.

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Предыдущие годы эта система не выдерживала нагрузки и ложилась в первые же часы работы. Так, в минобразования предлагают всем сегодня с 15 до 16 часов попробовать зарегистрировать свой электронный кабинет. Так хотят проверить работу системы в пиковые нагрузки, а потом и доработать ее.

С 2 июля можно создавать электронные кабинеты поступающих.

В Минобразования предупредили, что в этом году абитуриентам следует набраться терпения, поскольку электронные кабинеты будут иметь самую высокую степень защиты, поэтому система будет работать медленно.

Кроме этого, в Минобразования сообщили, что кабинет нельзя будет зарегистрировать, используя почтовые сервисы запрещенных в Украине доменов.