В Минобразования рассказали, когда можно создавать электронные кабинеты абитуриентов (видео)
Сегодня - последний день, когда все желающие могут протестировать электронные кабинеты, через которые будет происходить подача заявлений в вузы.
Читайте такжеВНО в Украине финишировало: каждый седьмой абитуриент его провалил (видео)
Предыдущие годы эта система не выдерживала нагрузки и ложилась в первые же часы работы. Так, в минобразования предлагают всем сегодня с 15 до 16 часов попробовать зарегистрировать свой электронный кабинет. Так хотят проверить работу системы в пиковые нагрузки, а потом и доработать ее.
С 2 июля можно создавать электронные кабинеты поступающих.
В Минобразования предупредили, что в этом году абитуриентам следует набраться терпения, поскольку электронные кабинеты будут иметь самую высокую степень защиты, поэтому система будет работать медленно.
Кроме этого, в Минобразования сообщили, что кабинет нельзя будет зарегистрировать, используя почтовые сервисы запрещенных в Украине доменов.