Денисова заявила о противоречиях в информации о состоянии здоровья Сенцова

Российская сторона неоднократно утверждала, что Сенцов получает поддерживающую терапию, однако адвокат режиссера это не подтверждает.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что информация о состоянии здоровья незаконо осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которую она получает от российской стороны, является противоречивой и содержит расхождения.

"Сегодня 44-й день голодовки Олега Сенцова. В информации, которая поступает о состоянии его здоровья - сплошные разногласия", - написала Денисова в Facebook.

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Она отметила, что 15 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что Сенцов прекратил голодовку, однако через час сообщила, что «он был готов прекратить голодовку, но голодовку он не прекратил. Каждый день он получает с его согласия питательные смеси, которые включают витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное».

Также Денисова рассказала, что 22 июня она получила ответ и от Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что «Олега ежедневно осматривают медицинские работники: проходит общий осмотр и анализы. С 25 мая 2018 года назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид)".

Однако 23 июня, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что режиссер написал «какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую». Но по словам адвоката, смесь он сейчас не употребляет.

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"Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное состояние здоровья Олега. Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти!", - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, Украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.

До сих пор российская сторона не пускает к Денисову Сенцову, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.