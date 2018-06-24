В Украине сегодня отмечают День молодежи (видео)

С Днем молодежи украинцев сегодня поздравил президент Петр Порошенко.

Сегодня в Украине отмечают День молодежи – праздник, установленный в поддержку инициатив молодежных организаций и объединений Украины, считающийся также праздником всех молодых украинцев.

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Согласно указу Президента Украины №323/94 от 22 июня 1994 года, праздник ежегодно отмечается в последнюю неделю июня. В этот день по всей стране традиционна проводятся фестивали и флеш-мобы, а также разнообразные художественные, образовательные и социальные мероприятия.

С праздником украинцев сегодня поздравил президент Петр Порошенко. Глава государства напомнил, что молодежь всегда была двигателем всех масштабных изменений в истории.

Ранее УНИАН сообщал о мероприятиях, запланированных в Киеве на День молодежи 24 июня.