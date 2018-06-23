Президент поздравил госслужащих с профессиональным праздником

09:51, 23 июня 2018
Общество
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Петр Порошенко / REUTERS

Текс поздравления обнародован в Facebook.

«Торжественно обещаю верно служить государству украинской...», - такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание», - отметил президент.

Порошенко поблагодарил госслужащих за работу и пожелал оптимизма, вдохновения и успеха.

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Теги: #президент#Петр Порошенко