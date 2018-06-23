Президент поздравил госслужащих с профессиональным праздником
09:51, 23 июня 2018Общество
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Петр Порошенко поблагодарил государственных служащих за работу и пожелал оптимизма, вдохновения и успеха.
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.
Текс поздравления обнародован в Facebook.
«Торжественно обещаю верно служить государству украинской...», - такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание», - отметил президент.
Порошенко поблагодарил госслужащих за работу и пожелал оптимизма, вдохновения и успеха.
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