Президент поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Петр Порошенко поблагодарил государственных служащих за работу и пожелал оптимизма, вдохновения и успеха.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.

Текс поздравления обнародован в Facebook.

«Торжественно обещаю верно служить государству украинской...», - такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание», - отметил президент.

Порошенко поблагодарил госслужащих за работу и пожелал оптимизма, вдохновения и успеха.