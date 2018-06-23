Одесскому активисту Устименко через две недели после нападения предоставили госохрану

Активист также заявил, что прекращает работу на ТРК "Одесса": "Не буду подставлять «Общественное вещание своей общественной заангажированностью".

Главе местной организации ВО "Автомайдан" Виталию Устименко, на жизнь которого 5 июня совершено покушение, правоохранители предоставили охрану. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Устименко.

"Через две недели после покушения мне предоставлена государственная охрана", - отметил он. Кроме того, активист заявляет, что прекращает работу на ТРК "Одесса". Он не называет причину, но говорит, что она совсем не та, которую "мог себе представить раньше" и не связана с давлением на него людей, "которые владеют городом".

"Ну, хотя бы теперь не буду подставлять "Общественное вещание своей общественной заангажированностью", - отметил Устименко.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня днем в Одессе, на улице Фонтанская дорога, злоумышленники напали на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения».

К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали наносить удары по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра. Сам активист считает, что злоумышленники хотели нанести удар режущим предметом по почкам.

Производство открыто по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра города и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.