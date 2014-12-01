В Крыму паром с пассажирами почти всю ночь простоял в Керченском проливе (фото)

В аннексированной Керчи из-за непогоды паром с пассажирами на борту несколько часов простоял на якоре в Керченском проливе, не имея возможности пристать к берегу. Информация об этом появилась в социальных сетях в понедельник, 1 декабря, передает "Крым.Реалии".

Как сообщил житель аннексированной Керчи Олег Исаченко в соцсети «ВКонтакте», в 2.00 часа ночи паром «Олимпиада» вышел с переправы порт «Кавказ». Через сорок минут паром бросил якорь в Керченском проливе и капитан сообщил пассажирам, что из-за ухудшения погодных условий паром не может причалить к берегу.

«6:40 и мы на забитом под завязку пароме «Олимпиада» вот уже 4:00 как дрейфуем в проливе. Пассажиры спят враскорячку, скупили весь чай, съели все чипсы. Благо, на пароме тепло и работают телевизоры. Странно, конечно, ведь ветра практически нет», - сообщил керчанин.

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Позже Олег Исаченко добавил: «8.30, на борту кроме чипсов нет вообще никаких продуктов питания. Капитан разводит руками, пассажиры требуют вызвать МЧС или буксир, чтобы помогли пришвартовать паром к берегу».

Позже пассажир парома добавил, что в 9.00 утра из порта «Крым» вышел паром «Ионас», поэтому паром «Олимпиада» поднял якорь и начал движение в сторону Крыма.

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Пресс-служба Единой транспортной дирекции пока не комментирует произошедшее.

Как сообщалось ранее, в ночь с 30 ноября на 1 декабря работа Керченской переправы была приостановлена из-за сильного ветра. К утру ветер в проливе стих, на переправе пытались запускать пробные рейсы.