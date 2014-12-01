В Тернополе телефонные мошенники выманили у пенсионерки 50 тысяч гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, к 70-летней женщине ночью позвонил на стационарный телефон неизвестный, который представился сотрудником милиции. Он сообщил женщине, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие и якобы ему грозит заключение и, чтобы его освободить, нужно заплатить деньги. Мошенник постоянно держал свою жертву на связи, не давая ей положить трубку.

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Затем пенсионерка через мужчину, который приехал к ней домой, передала злоумышленникам более 50 тыс. грн.

Только после этого женщина догадалась позвонить сыну и выяснила, что тот в аварию не попадал.

Пострадавшая обратилась в милицию. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Открыто уголовное производство по факту мошенничества.