Задержанный под Кабмином с оружием парень "шел стрелять депутатов" - СМИ

Задержанным оказался 15-летний подросток.

Задержанный возле здания Кабинета Министров парень, оказался 15-летним подростком.

По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, парень "шел стрелять депутатов".

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Вроде нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - сказал собеседник издания.

Источник также отметил, что изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть разрешение.

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"Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть разрешение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", - рассказал собеседник.

По его словам, правоохранители вероятно будут проверять психическое здоровье парня.

"Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровье, то и психиатрическая", - подытожил источник.

По данному факту полиция открыла два уголовных производства.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и за ч. 2 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – ред.), поскольку там было и огнестрельное, и холодное оружие", - рассказала изданию пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу. О том, сообщали ли подростку о подозрении, Блыщик сообщить не смогла.

Как сообщал УНИАН, 19 июня правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров.

По словам свидетелей, мужчина шел по улице Садовой, в самом центре города, и кричал "Крым наш".