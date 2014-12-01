Преподавателям "переехавшего" ДонНУ выплатили задолженность по зарплате - Квит
Преподавателям и профессорам Донецкого национального университета, который был перемещен в Винницу, уже начали выплачивать зарплаты.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит, пишет "Сегодня".
"Зарплаты уже выплачиваются и задолженности за летние месяцы выплачены, то есть этот процесс пошел", – сказал он на брифинге в понедельник.
Министр отметил, что проблема была в том, что сначала необходимо было перевести казначейское обслуживание в Винницу, а также отделить оплату Донецкого национального университета от нескольких колледжей, которые не перевелись.
Он также отметил, что есть проблемы с общежитиями вследствие этого переезда, пока у студентов временное жилье, но университету будут переданы два общежития.
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"Студенты не на улице сейчас", – подчеркнул Квит.
Как сообщалось, Министерство образования приняло решение эвакуировать Донецкий национальный университет в Винницу из-за событий на востоке Украины.