Преподавателям "переехавшего" ДонНУ выплатили задолженность по зарплате - Квит

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит, пишет "Сегодня".

"Зарплаты уже выплачиваются и задолженности за летние месяцы выплачены, то есть этот процесс пошел", – сказал он на брифинге в понедельник.

Министр отметил, что проблема была в том, что сначала необходимо было перевести казначейское обслуживание в Винницу, а также отделить оплату Донецкого национального университета от нескольких колледжей, которые не перевелись.

Он также отметил, что есть проблемы с общежитиями вследствие этого переезда, пока у студентов временное жилье, но университету будут переданы два общежития.

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"Студенты не на улице сейчас", – подчеркнул Квит.

Как сообщалось, Министерство образования приняло решение эвакуировать Донецкий национальный университет в Винницу из-за событий на востоке Украины.