Любительница России Ани Лорак привезла дочь в Украину (фото)
15:42, 20 июня 2018Общество
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Вероятно, фото было сделано в квартире Ани Лорак в Киеве.
Ани Лорак в Украине / фото instagram.com/anilorak
Певица Ани Лорак, живущая и работающая в России, привезла дочь Софию в Украину.
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Об этом свидетельствует фото в Instagram звезды с геолокацией "Украина". На снимке, вероятно сделанном в Киеве, дочь артистки стоит на широком подоконнике в красивом праздничном наряде.
Ранее СМИ сообщали, что Ани Лорак владеет квартирой в украинской столице стоимостью в 32 млн грн.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, дочери украинской певицы Ани Лорак Софии исполнилось 7 лет. День рождения дочери артистка решила отметить в Греции.
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