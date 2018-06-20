Любительница России Ани Лорак привезла дочь в Украину (фото)

15:42, 20 июня 2018
Общество
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Ани Лорак в Украине / фото instagram.com/anilorak

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Об этом свидетельствует фото в Instagram звезды с геолокацией "Украина". На снимке, вероятно сделанном в Киеве, дочь артистки стоит на широком подоконнике в красивом праздничном наряде. 

Ранее СМИ сообщали, что Ани Лорак владеет квартирой в украинской столице стоимостью в 32 млн грн.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, дочери украинской певицы Ани Лорак Софии исполнилось 7 лет. День рождения дочери артистка решила отметить в Греции.

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Теги: #Украина#Россия#Ани Лорак