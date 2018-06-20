Любительница России Ани Лорак привезла дочь в Украину (фото)

Вероятно, фото было сделано в квартире Ани Лорак в Киеве.

Певица Ани Лорак, живущая и работающая в России, привезла дочь Софию в Украину.

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Об этом свидетельствует фото в Instagram звезды с геолокацией "Украина". На снимке, вероятно сделанном в Киеве, дочь артистки стоит на широком подоконнике в красивом праздничном наряде.

Ранее СМИ сообщали, что Ани Лорак владеет квартирой в украинской столице стоимостью в 32 млн грн.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, дочери украинской певицы Ани Лорак Софии исполнилось 7 лет. День рождения дочери артистка решила отметить в Греции.