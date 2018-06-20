Луценко призвал ВР "безотлагательно" вернуть уголовную ответственность за прорыв границы

Норма станет основанием для преследование всех «ихтамнет», которые воюют на стороне «ЛНР/ДНР», подчеркнул генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал народных депутатов вернуть уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы.

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Об этом Луценко написал в Facebook после вчерашнего инцидента, когда во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области 20 человек предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.

«Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Сама эта норма, отмененная во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех «ихтамнет», воюющих на стороне «ЛНР/ДНР». Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов», - отметил Луценко.

«Призываю Верховную Раду безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство», - добавил генпрокурор.