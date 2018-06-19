В Киеве участились нападения ворон на людей (видео)

Нападают вороны, когда чувствуют опасность, которая угрожает птенцам, объясняют орнитологи. Реже причиной становится блеск и птичья месть.

В столице за несколько недель участились нападения пернатых. Дворами пошли слухи, что такого еще не было, и вороны за что-то мстят людям.

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Другие предполагают, что просто количество пернатых выросло в разы. Так почему вороны выбирают в жертву человека и как от них отбиться – в сюжете ТСН.

В сюжете говорится, что удар по голове мужчине ворона нанесла дважды сзади. Еще одна киевлянка рассказывает, что по дороге в магазин на нее тоже напала ворона - ударила сзади.

Орнитологи говорят, что вороны обычно нападают, когда чувствуют опасность для своих птенцов. Сейчас в Киеве насчитывается около 100 тыс. ворон.