В Киеве участились нападения ворон на людей (видео)

20:57, 19 июня 2018
Общество
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Предполагают, что просто количество пернатых выросло в разы / фото УНИАН

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Другие предполагают, что просто количество пернатых выросло в разы. Так почему вороны выбирают в жертву человека и как от них отбиться – в сюжете ТСН.

В сюжете говорится, что удар по голове мужчине ворона нанесла дважды сзади. Еще одна киевлянка рассказывает, что по дороге в магазин на нее тоже напала ворона - ударила сзади.

Орнитологи говорят, что вороны обычно нападают, когда чувствуют опасность для своих птенцов. Сейчас в Киеве насчитывается около 100 тыс. ворон.

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Теги: #Киев#нападение#вороны забросали камнями