Почему вороны нападают на людей и как вести себя в случае их агрессии (видео)

В Голосеевском районе столицы эти птицы напали на 50-летнюю женщину и расклевали ей голову.

Не успели киевляне налюбоваться нашествием бабочек, какначали атаковать вороны!

В Голосеевском районе столицы эти птицы напали на 50-летнюю женщину и расклевали ей голову. На место происшествия приехали врачи скорой помощи, которые решили госпитализировать пострадавшую.

Ей теперь ничего не угрожает. Однако, если бы на месте женщины оказался ребенок, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. «Сніданок» узнал, что провоцирует агрессию птиц и как себя вести, когда они внезапно начинают нападать.