От страшной болезни умер доброволец "Айдара" (фото)

О смерти Копылова сообщили его друзья в соцсети.

От тяжелой болезни в больнице умер доброволец батальона "Айдар" Максим Копылов. О трагическом известии сообщают знакомые бойца. "Максим Копылов ушел от нас. Онкология. Организм не справился после операции", - написал Вячеслав Юхта. Читайте такжеУмер главный конструктор легендарных самолетов Антонова «Руслан» и «Мрия» "Рак легких. Я все-таки надеялась, что человеческая поддержка, мастерство врачей сделают чудо... Светлая память", - отметила Елена Макарчук. После демобилизации Копылов боролся с нелегальными наливайками в родном Харькове, передает "Апостроф". Возглавлял общественную организацию "Союз ветеранов добровольческих батальонов". Осенью 2016 года возле собственного дома на него напали с ножом и едва не пробили бедренную артерию. Ранее умер Народный герой Украины, доброволец 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Владимир Галаган с позывным "Душман".

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