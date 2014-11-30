Порошенко: Украина делает все, чтобы не оставить в беде жителей Донбасса

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.По убеждению президента, люди на захваченных боевиками территориях все больше понимают, кто действительно отстаивает их интересы.

Читайте такжеМоскаль: "Прозрение" Луганщины займет не менее 5 лет

«Люди видят, что эти люди с оружием - самые обычные бандиты. Они приходят, забирают, грабят, убивают и при этом не могут обеспечить элементарные потребности людей», - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что жители захваченных территорий все чаще прибегают к акциям протеста с требованием, чтобы бандиты оставили их родной край. Глава государства отметил, что на подконтрольных боевикам территориях не хватает еды, воды и тепла, разрушена банковская система и нет денег, потому что террористы все разворовали.

«Украина, не получая ни копейки, поставляет газ и электроэнергию, стоимость которой составила почти $700 млн, направляет гуманитарную помощь - еду и медикаменты», - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что нарушения боевиками минских договоренностей привели к многочисленным жертвам. По его словам, на сегодняшний день все международные миссии, включая миссию мониторингового наблюдения ОБСЕ, официально подтверждающие, что нарушителями договоренностей являются террористы, которые обстреливают мирные кварталы, международных наблюдателей, не позволяют мирному процессу вернуться на Донбасс.

Президент сообщил, что сейчас в подвалах боевиков остается более 600 украинских военнослужащих и граждан, в том числе женщин и детей. В связи с этим Петр Порошенко подчеркнул, что Украина настаивает на выполнении всеми сторонами договоренностей.